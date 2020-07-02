Глава Красногорска раскрыла подробности о состоянии девочки с пробитой головой

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 июля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: капельница, pixabay.com

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина рассказала об инциденте, который произошел в районе ЖК «Изумрудные холмы» возле дома № 5 по бульвару Космонавтов. Известно, что девочке 2016 года рождения пробило голову бутылкой, сброшенной в пакете для мусора с 23 этажа.

«Пострадавшей малышке сейчас делают операцию: переживаем и молимся за здоровье девочки вместе с родителями», - уточнили она.

Соседка Мария поделилась деталями произошедшего: «Когда всё произошло, ребёнок упал и почти всё время был без сознания».

Ранее сообщалось, что пакет с бытовым мусором был выброшен из квартиры, где проживаем женщина с двумя малолетниками детьми, 7 и 8 лет. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности нарушителей. Основными подозреваемыми являются одна из соседок, ее сын и компании подростков, которые пришли к нему в гости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эльмира Хаймурзина (@elmirakhaimurzina) 1 Июл 2020 в 2:08 PDT