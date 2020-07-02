В Красногорске полиция начала проверку после упавшей на маленькую девочку бутылки с балкона дома

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 июля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Бутылка. Фото: pixabay.com

Полиция начала проверку после инцидента в Красногорске, где с балкона жилого дома выбросили мусор с бутылкой, которая попала в ребенка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Уточняется: от дома №5 по бульвару Космонавтов в медицинское учреждение была доставлена девочка 2016 года рождения, на которую во время прогулки упал пакет с бытовым мусором, в котором находилась стеклянная бутылка.

"В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили квартиру, в которой проживает женщина с 8-летней дочерью и 7-летним сыном. Она пояснила, что к ее сыну пришли его друзья 6, 7 и 8 лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона общего пользования на 23-м этаже ", - сказала Петрова.

Сейчас ход проверки по факту произошедшего инцидента поставлен в прокуратуре области на контроль.

Ранее сообщалось: на Камчатке медведь напал на рыбака.