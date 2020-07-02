В Красногорске полиция начала проверку после упавшей на маленькую девочку бутылки с балкона дома
2 июля 2020, 12:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Полиция начала проверку после инцидента в Красногорске, где с балкона жилого дома выбросили мусор с бутылкой, которая попала в ребенка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Уточняется: от дома №5 по бульвару Космонавтов в медицинское учреждение была доставлена девочка 2016 года рождения, на которую во время прогулки упал пакет с бытовым мусором, в котором находилась стеклянная бутылка.
"В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили квартиру, в которой проживает женщина с 8-летней дочерью и 7-летним сыном. Она пояснила, что к ее сыну пришли его друзья 6, 7 и 8 лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона общего пользования на 23-м этаже ", - сказала Петрова.
Сейчас ход проверки по факту произошедшего инцидента поставлен в прокуратуре области на контроль.
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