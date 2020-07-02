На Камчатке медведь напал на рыбака, мужчина госпитализирован в больницу

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2 июля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Медведь. Фото: pixabay.com

В Елизовском районе на Камчатке медведь напал на рыбака. Об этом сообщает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.

Известно: инцидент произошел в нижнем течении реки Авача в полутора километрах от одного из расположенных в том районе кафе.

В результате трагедии мужчина получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника его отбили коллеги, они же доставили пострадавшего в Елизовскую районную больницу.

Сейчас принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного. Жителей региона призвали воздержаться от посещения данного места в ближайшее время.

Ранее сообщалось: ветеринары объяснили, на что нужно обратить внимание перед тем, как завести собаку.