Психолог объяснил, как подготовиться к появлению собаки
2 июля 2020, 08:35[ «Аргументы Недели» ]
Ветеринары объяснили, на что нужно обратить внимание перед тем, как завести собаку. По словам специалистов, к появлению в доме животного нужно основательно подготовиться.
Прежде чем принести в дом щенка, нужно продумать, будет ли ему уделяться достаточное количество времени, ведь питомец будет нуждаться в высокой активности и ежедневных прогулках. Также животное нужно регулярно мыть и в теплое время года осматривать на наличие клещей.
Что касается самой квартиры, то питомцу нужно собственное место для отдыха. Питание тоже заслуживает отдельного внимания. Собаку нельзя кормить едой «со стола» или смешивать натуральные корма с заводскими, предупреждают специалисты.
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