Делом о найденных в квартире младенцах будет заниматься столичная прокуратура

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2 июля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: младенец, pixabay.com

Московская прокуратура взяла под контроль расследование дела по факту обнаружения пятерых малышей в квартире на северо-востоке столицы. Инцидент произошел 23 июня на улице Аргуновской.

«… взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту обнаружения пятерых новорожденных детей в одной из квартир на Аргуновской улице, рожденных суррогатными матерями для последующей передачи в китайские семьи», - пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что в квартире с младенцами находились две женщины, одна из них – няня-китаянка. Кроме того, очевидцы рассказали, что жилое помещение снимала пара из КНР. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Ранее сообщалось,что три мальчика в возрасте 2,3 и 9 лет и две девочки-близняшки 2007 года рождения были три дня заперты в столичной квартире на Литовском бульваре, пока их мама отдыхала на даче.