Власти рассказали о состоянии пятерых малышей, найденных в московской квартире

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения днем во вторник рассказали о состоянии пятерых малышей, которые ранее были найдены в квартире на северо-востоке Москвы.
Ранее сообщалось, что специалисты органов опеки выехали в квартиру, в которой, согласно некоторым данным, находились дети. Они действительно обнаружили там пятерых малышей, которые незамедлительно были госпитализированы и осмотрены врачами. Сейчас дети находятся в больнице, их здоровью и жизни ничто не угрожает.
Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств случившегося.