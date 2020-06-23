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Власти рассказали о состоянии пятерых малышей, найденных в московской квартире

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти рассказали о состоянии пятерых малышей, найденных в московской квартире
ножка ребенка, pixabay.com

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения днем во вторник рассказали о состоянии пятерых малышей, которые ранее были найдены в квартире на северо-востоке Москвы.

Ранее сообщалось, что специалисты органов опеки выехали в квартиру, в которой, согласно некоторым данным, находились дети. Они действительно обнаружили там пятерых малышей, которые незамедлительно были госпитализированы и осмотрены врачами. Сейчас дети находятся в больнице, их здоровью и жизни ничто не угрожает.

Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

ЕТ

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