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Сотрудники полиции забрали пятерых брошенных младенцев. Они предполагают, что дети были подготовлены для продажи в Китай

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники полиции забрали пятерых брошенных младенцев. Они предполагают, что дети были подготовлены для продажи в Китай

Сотрудники полиции и врачи забрали пятерых младенцев, найденных в квартире в Останкинском районе Москвы. Как сообщили в полиции, взрослых в квартире не оказалось, зато нашлись документы на детей, оформленные на китайском языке.

Следователи предполагают, что младенцы могли быть подготовлены для продажи. Эти дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, но из-за коронавирусных ограничений их не смогли забрать, пишет канал "Baza".

"Mash" уточняет, что возраст найденных в московской квартире беспризорных малышей пять дней, три месяца, один год и два года. Детей заметили медработники. Они приехали на адрес, чтобы проверить одного новорожденного, который числился у них в базе. А увидели пятерых. За ними присматривала няня из Китая.

БИ

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