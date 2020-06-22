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В Москве обнаружили запертых в квартире на несколько дней пятерых детей

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Москве обнаружили запертых в квартире на несколько дней пятерых детей
фото: сайт МВД РФ

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении москвички, которая оставила пятерых несовершеннолетних детей одних в квартире, а сама уехала на дачу. Отмечается, что женщина уехала 17 июня в Можайский район на три дня.

Источник сообщил, что три мальчика в возрасте 2,3 и 9 лет и две девочки-близняшки 2007 года рождения были заперты в столичной квартире на Литовском бульваре. Однако 20 июня соседи вызвали сотрудников МЧС, услышав крики о помощи, дверь пришлось вскрывать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.

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БА

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