Пропавшие с отцом в Уфе осенью 2019 года два мальчика-братья найдены мертыми

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20 июня 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Башкирии два маленьких мальчика-братья, пропавшие вместе со своим отцом в октябре прошлого года, найдены мертвыми. Пятилетнего Вячеслава, восьмилетнего Илью и их отца Артема Мазовых искала несколько месяцев вся республика.

Тело одного из братьев Мазовых накануне, в пятницу, около 9 часов вечера, обнаружил рыбак в километре от пляжа «Песчаный» Калининского района Уфы. В воде оно пролежало, предположительно, полгода. Тело старшего брата тоже извлекли в результате поисковых мероприятий вечером из реки Белой в Демском районе Уфы, сообщается на сайте республиканского СУ СКР.

Проведенным опознанием их личность установлена, ими оказались братья Мазовы. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин их смерти.

Напомним, по факту безвестного исчезновения Артема Мазова с двумя сыновьями следственными органами СКР по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, малолетних". Поиски 37-летнего Артема Мазова продолжаются.

В поисковых мероприятиях задействована специальная техника, в том числе беспилотники и водный транспорт.