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Инцидент с разбитым перед парадом стеклом в машине ФСО попал на видео. Знакомый солдата раскрыл возможную причину его поступка

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Инцидент с разбитым перед парадом стеклом в машине ФСО попал на видео. Знакомый солдата раскрыл возможную причину его поступка
фото: pixabay.com

Источник, близкий к окружению задержанного на Красной площади перед парадом Победы солдата Никиты Еременко , объяснил, что могло стать мотивом для его поступка. Известно, что отстраненный от участия в мероприятии срочник разбил прикладом винтовки Мосина стекло в машине ФСО.

«Командование батальона, которое поддержал командир 27-й бригады Дмитрий Аксенов, пожалев парня, зачислило его в резерв из девяти человек, пообещав, что ведомственную медаль „Участнику парада Победы“ он обязательно получит», - пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник.

По его словам, 22-летний гвардеец сильно переживал, что после долгих тренировок не примет участие в главном военном параде. Однако собеседник уточнил, что в части к Никите относились хорошо и его поведение переда мероприятием шокировало всех. Источник считает, что именно жалость командира сподвигла его на такой шаг – разбить стекла в машине. При этом солдат просто хотел отомстить за свое отстранение, но не знал, что внутри будут сотрудники ФСО, уточнил он.

Напомним, что после допроса Никиту отправили к психиатрам в военно-клинический госпиталь Минобороны в Подольске. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

БА

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