ФСБ перед парадом Победы задержала срочника, разбившего прикладом стекла в машине ФСО
25 июня 2020, 07:42[ «Аргументы Недели» ]
СМИ сообщили, что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали солдата-срочника, который разбил прикладом оружия окно машины ФСО перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.
В источнике говорится, что Никита Е. кричал что-то о ненависти к ФСБ, провоцируя конфликт. Однако на вопрос, что именно он замышлял, молодой человек молчит. Кроме того, есть версия, что солдат просто расстроился, поскольку ему не удалось принять участие в параде – его перевели в резерв.
Отмечается, что Никита «просто хотел выпендриться и получить пять минут славы», а также испытывал слабость к алкоголю, пишет Телеграм-канал 112. Известно, что молодой человек служит в части номер 61899, а сам родом из Калуги. Сейчас ему грозит уголовное наказание.
Ранее сообщалось, что в Калининграде наградят девушку, потерявшую во время парада туфлю.
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