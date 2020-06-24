В Калининграде наградят девушку, потерявшую во время парада туфлю

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24 июня 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: klops.ru

Фото: парад Победы, Irina Motina, via www.imago-imag/www.imago-images.de/globallookpress.com

В СМИ опубликовали видеозапись с парада в честь 75-летий Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня в Калининграде. При этом в кадр попала девушка, которая во время марша потеряла туфлю, но не остановилась и продолжала идти.

«Особо хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй и даже никто не заметил», - высказал командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

Кроме того, в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту подтвердили информацию о будущей награде.

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