В Калининграде наградят девушку, потерявшую во время парада туфлю
24 июня 2020, 16:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: klops.ru
В СМИ опубликовали видеозапись с парада в честь 75-летий Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня в Калининграде. При этом в кадр попала девушка, которая во время марша потеряла туфлю, но не остановилась и продолжала идти.
«Особо хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй и даже никто не заметил», - высказал командующий Балтийским флотом Александр Носатов.
Кроме того, в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту подтвердили информацию о будущей награде.
Ранее ветеран войны показал памятный подарок от Владимира Путина.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.