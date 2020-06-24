Ветеран войны показал памятный подарок от Путина

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: ветеран, pixabay.com

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал памятный подарок, который ему вручил президент РФ Владимир Путин в Нормандии во время празднования 80-й годовщины открытия Второго фронта.

««Когда мы были в Нормандии на годовщине открытия Второго фронта, он вручил мне эти часики», - поделился фронтовик с корреспондентом RT.

Куц ответил, что подарок Путин преподнёс лично. Кроме того, ветеран показал журналистам, что на задней крышке часов выгравирована надпись «от президента России».

Ранее Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что во время парад Победы сидел на трибуне рядом с 94-леним ветераном, который был был родом из-под Сум, где певец жил год у тети после смерти матери.