Лев Лещенко поделился впечатлениями после парада Победы: «Правда, было жарко. Переживал за ветеранов»

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24 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский певец Лев Лещенко рассказал о гостях на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что сам сидел на трибуне рядом с главным врачом инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко, который спас ему жизнь во время заражения новым коронавирусом.

«Я сидел на параде Победы в третьем ряду вместе с ветеранами. Рядом со мной были другие артисты: Владимир Меньшов, режиссер Карен Шахназаров … Космонавты здесь же. Денис Проценко был рядом, главврач больницы в Коммунарке», - поделился он.

Лещенко отметил, что рядом с ним также сидел 94-летний ветеран, который был родом из-под Сум, где певец жил год у тети после смерти матери. По его словам, парад – это дань уважения и поклонения нашим военным, которые «дали людям победу и счастливую жизнь». Артист добавил, что его «потрясла» сегодняшняя техника, а само мероприятие он назвал «глобальным» и «фундаментальным».

«Правда, было жарко. Переживал за ветеранов … Ни ветерка, но они все преодолели. Они не боятся даже без масок ходить. Говорят, войну прошли, так что и с пандемией справимся», - заключил он.

Ранее Владимир Путин после парада Победы переговорил с главами нескольких стран.