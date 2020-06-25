Срочника, разбившего стекло в машине ФСО, отправили к психиатрам. Дело пока не заводили

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25 июня 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: парад Победы, kremlin.ru

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело в отношении солдата-срочника, который разбил прикладом стекло в машине ФСО перед парадом Победы на Красной площади заводить не будут.

«По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв … солдата отправили к психиатрам», - уточнил собеседник.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскрыл подробности инцидента с задержанием молодого человека. По его словам, тот мог «затаить обиду» на то, что его отстранили от участия в торжественном мероприятии.

Известно, что срочника зовут Никита, он служит в части номер 61899, а сам родом из Калуги.