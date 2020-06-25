Соловьев назвал причину инцидента с разбитым стеклом в машине ФСО на параде Победы в Москве

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25 июня 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с задержанным на Красной площади солдатом. Известно, что перед парадом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне молодой человек прикладом разбил стекло в машине ФСО.

«Ему показалось, что его облучают из машины, которая стояла рядом, что за ним следят. Вот он решил разбить стекло этой машины. Он был в исторической части парада, поэтому был вооружен не автоматом, а карабином. Вот нанес два удара по стеклу», - пояснил на YouTube -канале «Соловьёв LIVE».

Соловье отметил, что данную причину он указал в пояснительной записке. По его словам, срочнику «совсем напекло в голову», и он устроил «провокацию». Телеведущий добавил, что молодого человека направят на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что одной из причин поступка Никиты, солдата-срочника, отстранение от участия в параде. Данную версию также подтвердил Соловьев, отметив, что молодой человек мог «затаить обиду».