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21 июня 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото с места происшествия, сайт: astr.sledcom.ru/

Суд в Астрахани арестовал женщину, признавшуюся в убийстве своего сына. Подозреваемая дала признательные показания. Она арестована на два месяца. 12-летний мальчик пропал в Астрахани 4 марта. 6 марта родители подали заявление в полицию. Были организованы поиски школьника.

20 июня в СКР сообщили, что тело ребенка, залитое бетоном под полом дома его старшего брата, обнаружили 19 июня. По подозрению в убийстве задержали его мать - местного политика.

Представитель регионального управления СК России Андрей Хегай рассказал, что во время проверки показаний на месте женщина рассказала, куда выкинула орудие преступления. Впоследствии на дне реки сотрудники правоохранительных органов нашли пакет, в котором лежала металлическая гантель, а также мобильный телефон убитого ребенка.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемая — 56-летняя Галина Морозова. О ней рассказывал Олег Шеин.

Согласно данным областного избиркома, в 2016 и 2017 годах Морозова баллотировалась в депутаты областной думы, а в 2019-м — на пост губернатора Астраханской области. В конце 2017 года Морозова, будучи членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии, предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.