Пропавшего в Астрахани 12-летнего мальчика нашли мертвым. По подозрению в убийстве задержана его мать

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20 июня 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика, пропавшего четвертого марта 2020 года, задержана его мать. Ребенка нашли мертвым. По данным следственных органов СКР по Астраханской области тело ребенка обнаружено.

Проводится расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 12-летнего ребенка по статье "убийство малолетнего". По данным СКР, в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следователей и полицейских в пятницу, 19 июня, залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома его старшего брата.

По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта, всю ночь его дома не было, он вернулся под утро следующего дня. Мать начала выяснять, где он был. Произошла ссора. В ходе ссоры 56-летняя женщина ударила своего сына гантелей. От травмы ребенок скончался на месте.

Через день родители мальчика обратилась в полицию с заявлением по факту безвестного исчезновения их сына, который якобы ушел из дома в направлении школы и не вернулся. В СКР установили, что семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома.

Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.