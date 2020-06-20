В Астрахани женщина, подозреваемая в убийстве сына, собиралась стать губернатором области

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20 июня 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

чиновник, pexels.com

Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве родного сына-подростка, собиралась стать губернатором области. По подозрению в убийстве 12-летнего мальчика, который пропал в Астрахани в марте, задержана 56-летняя женщина.

Тело ребенка нашли замурованным в бетон под домом его брата.

Председатель совета астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин предположил, что у этой женщины "что-то творилось с головой довольно долго".

Шеин рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", что женщина ушла из "Справедливой России" в прошлом году после отказа однопартийцев поддержать ее в выдвижении на пост губернатора региона. Он предположил, что отказ партии ее поддерживать мог стать катализатором дальнейших событий. "Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там, у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос", — высказал Шеин.

Шеин был шокирован поведением этой женщины после того, как исчез ее сын. По его словам, "она публично через соцсети рассказывала, что пропал ребенок, мальчик, большая трагедия". Политик говорит, что многие люди ее поддерживали, сопереживали, и он позвонил, чтобы поддержать ее, несмотря на предшествовавшие ссоры.

По версии СКР, мальчик ушел из дома 4 марта, всю ночь его дома не было, он вернулся под утро следующего дня. Мать начала выяснять, где он был. Произошла ссора. В ходе ссоры 56-летняя женщина ударила своего сына гантелей. От травмы ребенок скончался на месте.