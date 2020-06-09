В Пермском крае обнаружили пропавшую двухлетнюю девочку

В Пермском крае найдена пропавшая в понедельник в поселке Лемзер маленькая девочка. Ребёнок будет передан медикам в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Днем 9 июня 2020 года во время проведения широкомасштабных поисковых мероприятий девочка была найдена волонтерами», - уточнили в ведомстве.
По данным следствиям, 2-летняя девочка вечером в понедельник гуляла одна во дворе частного дома, но через некоторое время родители обнаружили, что ребенок пропал. Было заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что найденный в Пермском крае мальчик прошел 40 км по тайге.