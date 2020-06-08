Найденный в Пермском крае мальчик прошел 40 км по тайге. «Настоящее чудо, что он выжил»

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8 июня 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

лес, фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Десятилетний мальчик, который ранее потерялся в тайге в Пермском крае, прошел примерно 40 км, прежде чем его нашли. Руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова рассказала подробности.

"Он был сильно искусан насекомыми и обезвожен. Настоящее чудо, что он выжил", - сообщила она. Мальчик слышал звук вертолета, разыскивающего его. Макарова считает, что ребенок смог выжить в тайге благодаря стойкому характеру и базовым знаниям правил нахождения в лесу, которым научил его папа. Она отметила, что во время поисков спасатели встретили много диких животных, "полицейские, волонтеры и спасатели преодолевали бурелом, гнус, ...много раз проваливались в болота". И были очень рады, что ребенок нашелся, стреляли из ракетницы.

Ребёнок пропал в среду, 3 июня, в посёлке Лель Гайнского района. Он уехал на велосипеде к реке вместе с двумя детьми. Домой не вернулся только он.