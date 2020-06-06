В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика

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6 июня 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]

велосипедист, pixabay.com

Ребёнок пропал в среду, 3 июня, в посёлке Лель Гайнского района. Он уехал на велосипеде к реке вместе с двумя детьми. Домой не вернулся только он. Поиски, в которых участвовали 300 человек, длились трое суток.

Использовались вертолет, самолет и квадрокоптеры. К счастью, мальчик найден живым, он сам вышел из леса в окрестностях одного из поселков.

В Башкирии шестилетний мальчик вышел из дома в деревне Урмантау и пропал. Ренель Ганимов вышел из дома в пятницу, 5 июня, днем. Немой малыш ушел в неизвестном направлении.