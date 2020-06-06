В Башкирии шестилетний мальчик вышел из дома в деревне Урмантау и пропал. Ребенок не разговаривает

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6 июня 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

В Башкирии шестилетний мальчик вышел из дома в деревне Урмантау и пропал. Ренель Ганимов вышел из дома в пятницу, 5 июня, днем. Малыш ушел в неизвестном направлении. Родители мальчика, заметив, что сына около дома нет, начали его искать.

Не справившись с поском малыша самостоятельно, они обратились в полицию. Ребенка начала искать полиция, присоединились спасатели МЧС, волонтеры, местные жители. В поисковых мероприятиях задействована специальная криминалистическая техника, предназначенная для поиска на земле, воде и в воздухе. Исследуется территория деревни, прилегающие участки местности, в том числе лесной массив, а также река, протекающая через село. Известно, что ранее мальчик уходил из дома без спроса родителей. Его находили в лесу.

Дуванским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Республике Башкортостан, в целях всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавшего без вести 6-летнего Ренеля Ганиева, возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства исчезновения ребенка, допрашивают членов его семьи и односельчан, изучают жилищно-бытовые условия его проживания, взаимоотношения в семье.

Всех, кто обладает сведениями о возможном месте нахождения ребенка, просят сообщитьв полиция или в СКР.