В Пермском крае пропала двухлетняя девочка

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9 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В поселке Лемзер Пермского края пропала двухлетняя девочка. В настоящий момент, по информации регионального министерства территориальной безопасности, в поисках ребенка участвуют более 300 человек.

Девочку ищут сотрудники полиции, спасатели с собаками, сотрудники СК, МЧС, Росгвардии, волонтеры, а также местные жители. К поискам подключены 33 единицы техники.

Согласно последней информации, двухлетний ребенок днем в минувший понедельник, 8 июня, ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор никаких данных о местонахождении девочки нет.