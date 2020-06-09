В Пермском крае пропала двухлетняя девочка

В поселке Лемзер Пермского края пропала двухлетняя девочка. В настоящий момент, по информации регионального министерства территориальной безопасности, в поисках ребенка участвуют более 300 человек.
Девочку ищут сотрудники полиции, спасатели с собаками, сотрудники СК, МЧС, Росгвардии, волонтеры, а также местные жители. К поискам подключены 33 единицы техники.
Согласно последней информации, двухлетний ребенок днем в минувший понедельник, 8 июня, ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор никаких данных о местонахождении девочки нет.