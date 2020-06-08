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Умер мужчина, открывший стрельбу по людям на юго-западе Москвы

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Умер мужчина, открывший стрельбу по людям на юго-западе Москвы
машина скорой помощи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в понедельник, 8 июня, стало известно, что стрелявший по людям на юго-западе Москвы мужчина скончался. Ранее сообщалось, что при задержании нападавший получил ранение в бок и был госпитализирован.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова уточнила, что врачам не удалось спасти пострадавшего. Ранее отмечалось, что злоумышленника не могут допросить, поскольку он ранен и ему требуется медицинская помощь.

До этого появилась информация о том, что стрелявший на юго-западе Москвы – бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов.

ЕТ

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