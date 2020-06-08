Очевидец раскрыл подробности стрельбы из окна дома в Москве

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8 июня 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: мужчина в наручниках, pixabay.com

Очевидец стрельбы из окна пятиэтажного дома на улице Строителей в Москве рассказал подробности происшествия. Известно, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 июня.

«Он обойму разрядил. Далее он перезаряжался. Потом были одиночные выстрелы. Порядка 15 всего было», - вспоминает собеседник.

Сосед стрелка уточнил РИА Новости, что полиция приехала в течение 15 минут.

Однако при задержании мужчина отказался добровольно отдать оружие и сдаться, в результате чего пострадал сотрудник спецподразделения. Те были вынуждены открыть ответный огонь по нарушителю, сообщает ТАСС.

Напомним, что им оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов. Мужчина задержан. Ранены три человека.