Одним из участников перестрелки на юге Москвы был боец ММА

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25 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: бойцы, pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали девять человек после перестрелки у ЖК «Ясный» на Каширском шоссе. Отмечается, что среди них есть раненый 37-летнйи мужчина Николай Седов.

Собеседник сообщил, что сейчас устанавливается причастность всех подозреваемых. Известно, что трое из них являются жителями Оренбурга. Кроме того, раскрыты имена двух задержанных – некого Вадима Русанова и мастера спорта, бойца ММА Джамбулата Балиева. При этом первый утверждает, что не участвовал в перестрелке, а просто носит с собой пистолет.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стали проблемы в сфере похоронного бизнеса.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)».