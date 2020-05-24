«Ритуальщики не поделили деньги». Основная версия перестрелки в Москве - разборки в сфере похоронного бизнеса

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24 мая 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Основная версия перестрелки в Москве – разборки в сфере похоронного бизнеса. Между собой сошлись агенты-«ритуальщики», которые не поделили деньги и стали решать проблемы с помощью оружия.

Задержаны все стрелки на юге Москвы. Их ждет обвинение по 3 статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство

В частности, полиция уже задержала несколько сотрудников GrandRitual – «Ритуальной службы №1 в Москве». По некоторым данным, конфликт начался из-за того, что кто-то из сотрудников или руководства скрыл крупную сумму денег.

Всего после ЧП задержаны восемь человек, сообщает канал "Baza".

"Это очень страшно, на территории, где гуляют дети, видеть перестрелку", рассказала ранее журналистам жительница ЖК "Ясный".