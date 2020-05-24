Стало известно имя получившего ранения дробью в лицо, спину и ниже пояса при перестрелке в Москве

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24 мая 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

оружие, фото: pexels.com

В перестрелке в спальном районе Москвы на Каширском шоссе появился один пострадавший. Представитель столичного управления СКР Юлия Иванова подтвердила, что по факту ранения на Каширском шоссе мужчины проводится доследственная проверка. Пострадавшему оказывают помощь медики.

По данным Telegram-канала Baza, ранен Николай Седов. 37-летний мужчина получил ранение дробью в ягодицу, спину и лицо. После инцидента он пытался скрыться на территории автобусного парка. В ходе общения с полицейскими Седов не дает показаний о перестрелке.

По предварительной версии, всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях. В Москве объявлен план «Перехват».

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)».