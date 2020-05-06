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Как сыновья Дмитрия Босова отреагировали на смерть отца

, 21:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

Как сыновья Дмитрия Босова отреагировали на смерть отца
alltech.ru, Дмитрий Босов

Антон Босов, сын найденного мертвым миллиардера Дмитрия Босова, призвал не делать поспешных выводов и дождаться официальной версии смерти отца. В Instagram Stories Кирилл Босов опубликовал совместную фотографию с отцом.

"Не будем гадать на кисельной гуще. Больше ничего вам не могу сказать. Это дела семейные", — сказал Антон журналистам.

"I will miss you forever", - написал Кирилл в соцсети. Молодой человек попросил "дать конфиденциальность его семье" в связи с произошедшим и отказался от других комментариев.

 

По данным СКР, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено его родственниками около дома. На сайте компании «Аллтек» 6 мая появилось сообщение о гибели Дмитрия Босова.

НС

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