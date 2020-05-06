В СКР подтвердили гибель бизнемена Дмитрия Босова

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6 мая 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото с сайта СКР

Официальный представитель управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий подтвердила гибель в ночь на среду, 6 мая, президента компании "Аллтек" Дмитрия Босова.

По данным СКР, тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено его родственниками на территории частного дома в селе Усово Одинцовского района, рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4.

Врадий добавила, что следователи следственного отдела по городу Одинцово организовали проверку "по факту смерти 52-летнего местного жителя". На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места инцидента, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Дмитрий Босов родился 28 марта 1968 года. После окончания МГТУ имени Баумана вместе с однокурсниками создал группу "Аллтек". У основного российского юрлица группы - ООО "Аллтек" - согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс" сейчас четыре владельца: у Босова 86,57%, Дмитрию Ага принадлежит 7,9%, остальное у Игоря Макарова и Олега Шемшука.

Босов увлекался хоккеем и участвовал в матчах Ночной хоккейной лиги, а "Сибантрацит" является одним из ее спонсоров.

Известность Босов приобрел в 90-е годы как один из участников передела отечественной алюминиевой промышленности.