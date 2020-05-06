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Один из богатейших бизнесменов миллиардер Дмитрий Босов погиб в ночь на 6 мая

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Один из богатейших бизнесменов миллиардер Дмитрий Босов погиб в ночь на 6 мая
Дмитрий Босов: фото с сайта sibanthracite.ru

В Подмосковье в ночь на среду, мая, погиб миллиардер Дмитрий Босов. Знакомые владельца компаний «Сибантрацит» и «Востокугль» подтвердили, что Босова нет в живых.  Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что прошлой ночью полиция выезжала на вызов, связанный гибелью мужчины в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

Босов ушел из жизни по своей воле, покончил с собой. Других подробностей информаторы не сообщили. 

Дмитрий Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes. В 2019 году он был на 102 месте. Компания «Сибантрацит» считается одним из самых крупнейших производителей металлургических углей, мировой лидер по поставкам высококачественного антрацита. «Востокуголь» занимается угледобывающей промышленностью, в том числе в Арктике. Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.
В конце марта Босову исполнилось 52 года.

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