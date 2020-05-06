В компании «Аллтек» прокомментировали гибель Дмитрия Босова

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6 мая 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alltech.ru

Дмитрий Босов, фото: alltech.ru

На сайте компании «Аллтек» 6 мая появилось сообщение о гибели Дмитрия Босова. Тело Босова обнаружено в ночь на среду, 6 мая, около его загородного дома в селе Усово в Подмосковье.

«Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком.

Друзья и коллектив Группы АЛЛТЕК приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия», - говорится в сообщении.

Первым о самоубийстве Босова передал РБК. Потом в СКР сообщили, что рядом с телом миллиардера найден пистолет «Glock 19 gen 4».

По данным СПАРК, Дмитрий Босов — совладелец компаним «Востокуголь», а также совладелец и бенефициар ООО «Аллтек». Босов также являлся владельцем компании «Сибантрацит», генерального спонсора «Ночной хоккейной лиги».