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Еще 47 больных коронавирусом умерли в столице

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Еще 47 больных коронавирусом умерли в столице
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, Москва, пандемия

Еще 47 человек с подтвержденным заражением коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщили сегодня вечером в столичном оперативном штабе. За прошлые сутки скончались 65 человек.

Общее количество жертв COVID-19 выросло до 658.

Москва остается на первом месте антирейтинга по количеству зараженных и умерших от коронавируса. На столицу приходится примерно половина всех заболеваний.

Власти призывают не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от окружающих.

НС
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