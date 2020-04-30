Еще 47 больных коронавирусом умерли в столице

Еще 47 человек с подтвержденным заражением коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщили сегодня вечером в столичном оперативном штабе. За прошлые сутки скончались 65 человек.
Общее количество жертв COVID-19 выросло до 658.
Москва остается на первом месте антирейтинга по количеству зараженных и умерших от коронавируса. На столицу приходится примерно половина всех заболеваний.
Власти призывают не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от окружающих.