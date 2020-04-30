В Израиле ночью скончались четыре пациента с коронавирусом COVID

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30 апреля 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

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В Израиле в ночь на четверг, 30 апреля, скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией COVID.

Всего на сегодняшний день в Израиле умерли 219 человек, у которых был выявленый новый вирус.



Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера среды возросло на 36. По данным израильского Минздрава, на утро четверга установлено заражение 15 870 человек. В настоящий момент больны 7239 пациентов. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 117, из них 85 человек нуждается в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки выздоровели 179 человек. Общее число излечившихся в Израиле составило 8412 человек.

В России оперативной штаб по борьбе с инфекцией сегодня сообщил, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах.