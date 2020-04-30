Соседи дома, где ночью ликвидировали трех боевиков, раскрыли подробности операции ФСБ

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30 апреля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Znak

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/globallookpress.com

Очевидцы контртеррористической операции в Екатеринбурге рассказали детали ее проведения. Известно, что инцидент произошел на территории СНТ «Ручеек» недалеко от Челябинского тракта минувшей ночью.

СМИ сообщили, что ликвидированные боевики проживали в сторожевом домике на Абрикосной улице, дом 53. Кроме того, на месте происшествия обнаружили самодельные взрывные устройства, боеприпасы и оружие.

Мужчина по имени Рустам вспоминает, как около двух часов ночи к нему в дверь постучали сотрудники ФСБ и сообщили о возможной эвакуации жильцов: «Часа два они пасли, часа в три началась стрельба». Однако он не знает, стреляли обе стороны или только силовики.

«Соседи все вышли, всех увели, посадили в автобусы и чуть-чуть вывезли. Слышала автоматную очередь, жутко», - поделилась другая соседка по имени Наталья.

Женщина объяснила, что в домике жили трое мужчин кавказкой внешности, один из них пытался найти работу в СНТ.

Ранее было опубликовано видео с места проведения операции. Сейчас проводится следственная проверка, дежурит ОМОН.