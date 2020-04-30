В Екатеринбурге ФСБ ликвидировала трех террористов

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30 апреля 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подготовку теракта. Об этом стало известно в четверг, 30 апреля.

«В ходе контртеррористической операции нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что режим КТО был введен с 00:30 до 05:15 в Чкаловском районе Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области. В Сети опубликовали видео с места происшествия, на кадрах которого можно увидеть колонну из пожарных машин и «скорую». Кроме того, автор ролика утверждает, что там сейчас работают полицейские и силовики.

В ходе проверки были найдены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. При задержании боевики оказали сопротивление и получили ранения несовместимые с жизнью.