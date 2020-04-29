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Четырехлетний мальчик пропал в Курской области

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Четырехлетний мальчик пропал в Курской области
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Курской области в среду, 29 апреля, пропал четырехлетний мальчик. Согласно информации администрации региона, сегодня днем ребенок ушел из дома и к настоящему моменту данных о его местоположении нет.
 
Мальчик 2016 года рождения самостоятельно покинул дом в селе Большое Долженково Октябрьского района Курской области около полудня. Родители, заметив исчезновение ребенка, незамедлительно обратились в полицию.
 
В поисках пропавшего мальчика принимают участие полицейские, сотрудники районной администрации, пожарные, члены оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, волонтеры, а также два кинологических расчета.
ЕТ

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