Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В лесном массиве в Ленобласти обнаружили тело пропавшего в январе студента

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В лесном массиве в Ленобласти обнаружили тело пропавшего в январе студента
лес, pixabay.com
В лесу около одного из садоводств Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело студента, который пропал в январе текущего года. Об этом сообщили в петербургском управлении СК РФ.
 
Ранее по факту безвестного исчезновения 22-летего студента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". 14 января 2020 года молодой человек вышел из метро на станции "Парнас", после чего информации о нем не поступало.
 
29 марта тело студента без внешних признаков насильственной смерти было найдено в лесном массиве во Всеволожском районе Ленобласти. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью