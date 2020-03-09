В Тамбовской области жители села Бокино требуют подробностей от полиции по делу о пропаже 13-летней девочки Лизы

В Тамбовской области жители села Бокино Тамбовского района в понедельник, 9 марта, потребовали от полиции сообщить подробности по делу о пропаже 13-летней девочки Елизаветы.
Елизавета пропала 7 марта. Школьница вечером ушла в сельский Дом культуры на дискотеку и домой не вернулась. Лизу ищут полиция, родственники, волонтеры.
Следственными органами следственного управления СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Местные жители обсуждают свидетельства очевидцев, которые 7 марта вечером слышали крики около клуба.
По информации Telegram-канала "112", подозреваемый 35-летний мужчина задержан и рассказал, что на автомбиле случайно сбил девочку, испугался и выбросил ее тело в реку. Место сбрасывания тела убитой девочки в реку уже установлено. Жители села требуют от правоохранительных органов назвать имя подозреваемого. Возмущенные односельчане Лизы готовы устроить самосуд, - сообщает "Царьград".
Искать тело девочки продолжат завтра с рассветом. Сегодня во время поисков девочки в реке было обнаружено тело мужчины, который, как предполагается, погибший рыбак.