В Тамбовской области жители села Бокино требуют подробностей от полиции по делу о пропаже 13-летней девочки Лизы

//Происшествия 13+

9 марта 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

В Тамбовской области жители села Бокино Тамбовского района в понедельник, 9 марта, потребовали от полиции сообщить подробности по делу о пропаже 13-летней девочки Елизаветы.

Елизавета пропала 7 марта. Школьница вечером ушла в сельский Дом культуры на дискотеку и домой не вернулась. Лизу ищут полиция, родственники, волонтеры.

Следственными органами следственного управления СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Местные жители обсуждают свидетельства очевидцев, которые 7 марта вечером слышали крики около клуба.

По информации Telegram-канала "112", подозреваемый 35-летний мужчина задержан и рассказал, что на автомбиле случайно сбил девочку, испугался и выбросил ее тело в реку. Место сбрасывания тела убитой девочки в реку уже установлено. Жители села требуют от правоохранительных органов назвать имя подозреваемого. Возмущенные односельчане Лизы готовы устроить самосуд, - сообщает "Царьград".

Искать тело девочки продолжат завтра с рассветом. Сегодня во время поисков девочки в реке было обнаружено тело мужчины, который, как предполагается, погибший рыбак.