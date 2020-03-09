В селе Бокино под Тамбовом пропала 13-летняя Елизавета Чернова

//Происшествия 13+

9 марта 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

В селе Бокино Тамбовского района Тамбовской области пропала 13-летняя Елизавета Чернова. Девочку ищут с 7 марта. Вечером в тот день школьница ушла на дискотеку в Дом культуры села Бокино и домой не вернулась.

Ребенка ищут полиция и волонтеры.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство". На данный момент Лизу ищут 230 человек, в том числе 37 добровольцев из Тамбовской, Московской, Воронежской и Липецкой областей.

Приметы Елизаветы Черновой: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые. Была одета: черный пуховик ниже колен, черные колготки, черные полуботинки на молнии. Всех, кто располагает информацией об обстоятельствах исчезновения или месте нахождения девочки, призывают в полицию и в следственные органы.