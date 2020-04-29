В Кузбассе компания устроила вечеринку в съемной квартире во время самоизоляции

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 апреля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Несколько молодых людей устроили вечеринку с громкой музыкой и алкоголем в Кемерово, чтобы отметить день рождения товарища.На шум пожаловались соседи. Участковый передал компанию родителям.

Странный способ самоизолироваться во время пандемии коронавируса избрала компания молодежи из Кузбасса. Около полуночи в полицию поступила жалоба соседей на громкую музыку и крики.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в однокомнатной квартире 19 человек в возрасте от 14-ти до 20-ти лет. Спецслужбы провели профилактические беседы с молодежью.



