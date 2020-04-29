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В Кузбассе компания устроила вечеринку в съемной квартире во время самоизоляции

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Кузбассе компания устроила вечеринку в съемной квартире во время самоизоляции
фото: pixabey

Несколько молодых людей устроили вечеринку с громкой музыкой и алкоголем в Кемерово, чтобы отметить день рождения товарища.На шум пожаловались соседи. Участковый передал компанию родителям.

Странный способ самоизолироваться во время пандемии коронавируса избрала компания молодежи из Кузбасса. Около полуночи в полицию поступила жалоба соседей на громкую музыку и крики. 

Прибывшие на место полицейские обнаружили в однокомнатной квартире 19 человек в возрасте от 14-ти до 20-ти лет. Спецслужбы провели профилактические беседы с молодежью. 

СЕ

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