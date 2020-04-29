В Благовещенске арестован местный житель, который устроил стрельбу в супермаркете

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29 апреля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Благовещенске городской суд арестовал подозреваемого в покушении на убийство охранника в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Амурской области.

Известно, что мужчина ранее неоднократно был судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас в отношении жителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Преступление было квалифицировано по статье УКРФ «Покушение на убийство». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Сообщается: злоумышленник начал стрельбу днем 25 апреля, когда в торговом зале находились покупатели.

Ранее в Омске местная жительница потеряла 250 тысяч рублей после знакомства с «мужчиной».