В Омске женщина под видом мужчины обманула местную жительницу на 255 тыс. руб.

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29 апреля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД РФ

фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который прошёл в Омске с местной жительницей, которая потеряла 250 тысяч рублей после знакомства с «мужчиной». Отмечается, что «будущая пара» познакомилась случайным образом в социальных сетях.

«Двадцатишестилетняя омичка познакомилась в социальной сети с молодым человеком. При первой встрече выяснилось, что новый знакомый после тяжелой аварии лишился первичных половых признаков и сейчас получает дорогостоящее лечение. На процедуры по адаптации, со слов заявительницы, приятелю требовалось 180 тысяч рублей», - сообщили в МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что между молодыми людьми закрутился роман, который продлился около месяца. Кроме того, за это время злоумышленник получил от «возлюбленной» в подарок мобильный телефон за 15 тысяч рублей и золотую цепь за 10 тысяч рублей, а также 50 тысяч рублей на погашение долга. Позже выяснилось, что ее новый знакомый – женщина.

«К каждой встрече злоумышленница тщательно готовилась: делала мужскую прическу, использовала соответствующие предметы гардероба», - пояснили в ведомстве, отметив, что мошенница работала в сети быстрого питания в Омске.

Сама женщина свою вину отрицает и говорит, что все было по взаимному согласию. Теперь ранее судимой омичке грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Тверской области местная жительница обвиняется в убийстве взятой ей под опеку девочки.