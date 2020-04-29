Под Тверью женщина задушила находившегося под ее опекой ребенка

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29 апреля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следкома РФ

В Тверской области местная жительница обвиняется в убийстве взятой ей под опеку девочки. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил Следственный комитет Российской Федерации по региону.

«По версии следствия, 26 апреля текущего года 41-летняя женщина, находясь в деревне Кривцово Калининского района Тверской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находящейся под ее опекой девочке закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей, и удерживала так до наступления смерти малолетней», - уточнили в ведомстве.

При этом женщину задержали по горячим следам. В ходе расследования опекуну девочки 2018 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство». Следствие также ходатайствует об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.