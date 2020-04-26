Бывший сотрудник Чернобыльской АЭС рассказал, что до катастрофы было еще две аварии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 апреля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Чернобыльская АЭС

До взрыва реактора в энергоблоке №4 в апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции уже шло все не так гладко - произошли две аварии, сообщил бывший инспектор пожарной безопасности станции Петр Шаврей.

Большая утечка радиации произошла при загрузке топлива: сорвало стержень с топливом, он разбил охлаждающую рубашку. Пришлось по всей территории АЭс снимать грунт метром толщиной. Это не могло не отразиться на здоровье сотрудников: некоторые почувствовали слабость, началась тошнота и рвота. В больнице умерли шесть человек из одной бригады.В какие даты это произошло, Шаврей не уточнил. А через полгода в турбинном цехе сорвался ротор, произошла утечка водорода. "Если бы в тот момент были сварочные работы, то был бы взрыв, станция бы просто рухнула", — считает Петр.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал годовщину аварии на Чернобыльской АЭС праздником и призвал не забыть поздравить ликвидаторов катастрофы.