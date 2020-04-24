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На Чуйском тракте в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorno-altaisk.info.

На Чуйском тракте в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля
pixabay.com

Ночью 23 апреля на 888-м километре Чуйского тракта произошло ДТП. Легковой автомобиль слетел с дороги и опрокинулся. Известно, что в момент аварии машина двигалась со стороны Ортолыка в сторону Кош-Агача.

Водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир обратился за медицинской помощью в больницу, но от госпитализации мужчина отказался.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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