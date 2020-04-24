В Комсомольске-на-Амуре во время пожара в жилом доме спасли 22 человека

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24 апреля 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли 22 человека, в том числе семь детей, из горящего четырехэтажного жилого дома. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Известно, что сообщение о возгорании в доме по улице Ленинградской поступило поздно вечером в четверг, 23 апреля. Специалисты обнаружили в подвале и первых двух подъездах сильное задымление. Всего было выведено из опасной зоны 22 жителя, из них семь детей. Пострадавших нет.

Очаг инцидента нашли в подвале - там горели деревянные кладовые на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили в течение часа, для этого было задействовано 24 человека и шесть единиц техники.

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