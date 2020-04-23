Первый пациент с коронавирусом погиб в Тамбовской области

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23 апреля 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

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В Тамбовской области скончался первый пациент, у которого был подтвержден коронавирус, сообщила региональная администрация. Погибшей оказалась женщина 46 лет из Инжавинского района.

Умершая страдала гипертонией и ожирением. По предварительным данным, она заразилась от гостей, которые приехали из Москвы и с которыми она общалась 6 апреля. Через какое-то время женщина почувствовала обычные для простуды признаки. Потом начались проблемы с дыханием, но к врачам заболевшая не обращалась, лечилась самостоятельно. И только 20 апреля, когда она уже практически не могла дышать, она всё-таки обратилась в Инжавинскую райбольницу. На помощь коллегам прибыл реаниматолог из Тамбовской областной больницы. Женщину подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти пациентку не удалось.

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации, в которой лежат пациенты с COVID-19.