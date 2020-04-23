Врач московской больницы записал видео из реанимации с больными коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 апреля 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov/Global Look Press

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации, в которой лежат пациенты с COVID-19. Он отметил большое количество молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Им нужно проведение искусственной вентиляции легких. Работа реанимационных отделений сейчас очень напряженная.

Вечорко советует соблюдать режим самоизоляции, а в случае обнаружения симптомов ОРВИ, незамедлительно обращаться к врачу.

За прошедшие сутки в России выявили еще 4774 человека с коронавирусом, больше всего заболевших было зарегистрировано в Москве — 1959.

Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков предполагает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве придется на майские праздники.